Apostó a la desgracia y ganó $62 millones en la Quiniela

El boleto afortunado se jugó en la agencia N°208, ubicada en calle Catamarca al 400, un comercio con casi dos décadas de trayectoria, abierto al público desde 2007.

Según comentó Melisa Fiorano, propietaria del local, se trata de uno de los premios más grandes entregados por la Quiniela en los últimos tiempos.

“Para la Quiniela es un premio muy grande, supera ampliamente a otros. Quien no se pondría contento hoy con un premio de esta envergadura: son casi 63 palitos”, expresó la agenciera.

¿Cuál fue el número ganador?

El número ganador fue el 7317, correspondiente al sorteo de la Quiniela de Córdoba Nocturna del día jueves.

Fiorano confirmó que el afortunado apostador ya se presentó en la agencia para realizar los trámites de cobro, que se gestionan en parte en el local y en parte en la Lotería de Córdoba.

Por cuestiones de confidencialidad y ética comercial, evitó brindar más detalles sobre la identidad del ganador.

El premio más grande de la agencia

La dueña de la agencia destacó además que a lo largo de los años han pagado numerosos premios, aunque reconoció que este fue “uno de los más altos en la historia del local”.

“Uno espera ese tipo de premios en el Quini, el Loto o el Gordo de Navidad, no tanto en la Quiniela. Pero la suerte puede aparecer en cualquier momento”, comentó.

Finalmente, Fiorano recordó que en años anteriores la agencia fue conocida como “la agencia de la buena suerte”, por una seguidilla de importantes premios, e incluso recibieron reconocimientos de parte de la Lotería de Córdoba.

Además, aprovechó para recordar que este viernes comienza el primer sorteo de la compra anticipada del Gordo de Navidad, que ofrece atractivos premios como autos Fiat Cronos, viajes a Punta Cana y montos de hasta 10 millones de pesos, con sorteos semanales todos los viernes. (Villa María Vivo)

