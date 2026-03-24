Messi llegó al país y se suma al plantel de la Selección argentina para los amistosos

El capitán de la Selección argentina llegó al país para disputar los amistosos ante Mauritania y Zambia, que servirán como despedida en suelo argentino antes del inicio del Mundial.

Lionel Messi arribó este martes al país procedente de Estados Unidos y se sumará por la tarde al plantel de la Selección argentina que se entrenará en el predio que lleva su nombre en Ezeiza.

El jugador rosarino llegó a las 6:45 al Aeropuerto de Ezeiza y se trasladó hacia el citado predio donde el equipo argentino tendrá una práctica desde las 17:00 a puertas cerradas con vistas al partido frente a Mauritania que se llevará a cabo el próximo viernes en el estadio de Boca.

Messi regresa a Argentina tras haber logrado un nuevo récord en su carrera deportiva al alcanzar los 900 goles, mientras que, además, viene de convertir un nuevo tanto en el encuentro en el que Inter Miami venció a New York City por 3 a 2 en la quinta fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos.

El astro argentino también estaría presente en el partido en el cual la Selección argentina se enfrentará a Zambia el próximo martes 31 de marzo y que será el último en suelo nacional antes del Mundial 2026.

Fecha y horario de los amistosos de Argentina

La AFA confirmó oficialmente las dos presentaciones de la Selección en esta ventana FIFA:

Argentina vs. Mauritania

27 de marzo – 20.15 hs – La Bombonera

Confirmado por la AFA como reemplazo de la Finalissima suspendida frente a España.

Argentina vs. Zambia

31 de marzo – 20.15 hs – La Bombonera

Ratificado por la AFA luego de la imposibilidad reglamentaria de enfrentar a Guatemala, que juega ante Argelia en Génova cuatro días antes.

Encuentros clave de cara al Mundial

Los partidos en la Bombonera y las prácticas en el Predio Lionel Messi serán determinantes para Lionel Scaloni. El DT afronta esta última doble fecha FIFA con varias incógnitas de cara a la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

En el arco, la pelea está abierta entre Juan Musso y Walter Benítez por el tercer puesto. Con Emiliano Martínez como titular y Gerónimo Rulli como suplente, Musso parece haber tomado ventaja tras sus actuaciones en Atlético de Madrid, aunque Benítez buscará revertir la situación desde Crystal Palace.

La defensa también presenta dudas. En el puesto de zaguero central izquierdo compiten Marcos Senesi y Facundo Medina, detrás de Nicolás Otamendi y con la baja de Lisandro Martínez por lesión.

Además, en el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico tiene su lugar asegurado, pero la aparición de Gabriel Rojas mete presión sobre Marcos Acuña. Incluso Valentín Barco asoma como una alternativa versátil.

En el mediocampo surge una de las grandes incógnitas: Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni compiten por un lugar en su primer Mundial. El futbolista del Benfica parte con ventaja por su continuidad, aunque el talento del joven vinculado al Real Madrid mantiene la disputa abierta.

En la delantera, la pelea es directa: José Manuel López o Joaquín Panichelli. Con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como fijas, el tercer centrodelantero saldrá de este duelo. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com