El otoño se hace sentir: martes feriado con sol y temperaturas agradables

El feriado del martes tendrá sol, mañana fresca y tarde templada. El buen tiempo seguirá hasta el jueves y el viernes volverían lluvias y tormentas.

Después de un lunes que arrancó con lluvias, este martes 24, que es feriado nacional, el tiempo acompañará para disfrutarlo. Se espera una jornada soleada con una mañana bien fresca ideal para salir con abrigo: las mínimas van a oscilar entre los 12 y los 15 grados según el sector.

Pero el sol de otoño hace lo suyo y la tarde se va a poner templada, con valores cercanos a los 24 grados. Ideal para algún plan al aire libre sin los rigores del calor ni el riesgo de lluvias.

La estabilidad se mantiene hasta el jueves. El sol llegó para quedarse unas 72 horas aproximadamente. Desde el martes hasta el jueves inclusive, la paulatina rotación del viento hacia el norte va a hacer que los días se vuelvan cada vez más templados y sin sobresaltos.

Va a ser ese tipo de clima otoñal que muchos esperan: mañanas frescas, tardes agradables y cielo despejado.

Viernes: el próximo evento de tormentas empieza a asomar

Pero como suele pasar en esta época de transición, la estabilidad tiene fecha de vencimiento. Entre el jueves y el viernes se va a producir el retorno de aire más cálido y húmedo desde el Litoral hacia el centro-este del país. El responsable es un sistema frontal cálido que va a empezar a avanzar hacia el sur.

Según proyectan algunos modelos meteorológicos, como el europeo, el viernes 27 ese frente va a tender a quedar estacionado en el centro del país. A eso se le suman perturbaciones de onda corta que se van a desplazar en altura, aumentando la inestabilidad.

La combinación de estos factores hace factible que el viernes arranque un período con lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el norte de Buenos Aires y parte del Litoral, indica el sitio Meteored.

Todavía falta para afinar detalles (horarios, acumulados, intensidad), pero todo indica que esta semana laboral va a finalizar con un nuevo evento de tormentas en la ciudad. Fuente: El Once

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