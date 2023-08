Messi palpitó la final de la Leagues Cup: “Nos vemos capaces de alcanzar el título”

“Cuando llegué lo hice con mucha ilusión, felicidad y con las ganas de seguir obteniendo resultados como en toda mi carrera deportiva. Si bien es una sorpresa que estemos por jugar una final para la gente que no nos ve trabajar día a día, nosotros nos vemos capaces de alcanzar el título. Estamos muy felices de conseguir el primer objetivo”, expresó Lionel Messi en conferencia de prensa.

Y añadió: “Mi decisión de venir pasó por muchísimas cuestiones. Lo pensamos y decidimos con mi familia. Yo vine a jugar, a seguir disfrutando del fútbol y elegí este lugar por eso. Estoy muy feliz de la decisión que tomamos por lo deportivo y por cómo vivimos el día a día en la ciudad. El recibimiento de la gente fue extraordinario, estoy muy agradecido”.

“Nos estamos terminando de acomodar, recién estamos hace un mes y medio. Todavía no tenemos la casa donde vamos a vivir definitivamente durante todo este período, pero fue muy fácil adaptarme. Estábamos convencidos de este lugar y la gente nos hizo todo más fácil de lo que pensábamos porque habíamos tenido una experiencia complicada cambiando de Barcelona a París”, continuó el rosarino.

En esa línea, agregó: “Me siento realmente muy feliz y también lo dije al principio: es un lugar al que elegí venir, fue una decisión que tomamos con tiempo, no fue de un día para el otro y eso hace que sea mucho más fácil. Estamos en el lugar que queremos estar. Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme de Barcelona y fue de un día para el otro. Tuve que acostumbrarme a un lugar y a un fútbol distinto al que había vivido toda mi vida, todo lo contrario a lo que me está pasando hoy”.

En cuanto a la Leagues Cup, Messi expresó: “Desde que empezó esta competición sabíamos que era un comienzo desde cero porque había llegado un entrenador nuevo (Gerardo “Tata” Martino) y varios jugadores, pero desde el primer momento estamos muy bien gracias a los compañeros que ya estaban. Era una posibilidad para empezar a fijarnos objetivos difíciles, pero para los que estábamos preparados”.

“Ganar títulos ayuda muchísimo. Sería increíble para mí y para todos los hinchas, incluso para el club que apuesta a seguir creciendo y ser un equipo referente. La gente del Inter viene a alentarnos, a acompañarnos y el estadio siempre estuvo lleno. Es un club muy joven y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos”, resaltó la “Pulga”.

Por otra parte, consultado por la posibilidad de obtener el Balón de Oro este año, el capitán de la Selección argentina remarcó: “A lo largo de mi carrera lo dije muchas veces: si bien es muy importante, nunca le di esa importancia porque lo más importante siempre fueron los premios colectivos. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y después de haber ganado el Mundial, mucho menos estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese, así que no lo pienso. Si llega, bien. Si no, no pasa nada”. Fuente: El Once