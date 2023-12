Messi se refirió al Mundial: debut, rol del “Kun” Agüero y “rezo” de Montiel en su penal

Es una historia tan fantástica que siempre queda algún momento, un instante inédito por contar. Incluso en la voz del protagonista más importante de todos: Lionel Andrés Messi. En la entrevista que el capitán de la selección argentina le concedió al programa “Campeones, un año después” de Star+, brindó detalles que nunca había contado sobre la gesta del equipo de Lionel Scaloni en Qatar.

Entre lo más destacado, Messi relató cómo fueron los instantes posteriores a la derrota inesperada con Arabia Saudita en el debut de Argentina: “Veníamos confiados por lo que veníamos demostrando y cómo jugábamos. Salía todo muy fácil. Nadie imaginaba empezar perdiendo con Arabia, que a priori era el partido más accesible del grupo. Después de eso pensás un millón de cosas, fueron días duros”. Y precisó: “Dejé pasar un tiempito. Al otro día teníamos permiso para salir con las visitas o hacer lo que quisiéramos con la familia. Mandé un mensaje al grupo que tenemos y ahí arrancamos todos a darnos para adelante, nos juntamos y hablamos entre nosotros. Cada uno decía lo que pensaba y opinaba en ese momento”.

Sobre el mal trago, aclaró: “No teníamos nada para echarnos en cara porque era una desgracia perder el primer partido del Mundial. Sí era momento para no caernos y seguir confiando en lo que estábamos haciendo. Veníamos de no sé cuántos partidos sin perder, no nos podían entrar las dudas ahora. Había que empezar de cero y sabíamos que ganando los dos partidos que quedaban, íbamos a clasificar primeros en el grupo”.

El partido previo a los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos fue Croacia-Brasil. Los futbolistas de la Albiceleste vieron parte de ese match en la concentración y camino al estadio Lusail. Los penales se definieron cuando estaban por salir a hacer la entrada en calor. El número 10 reveló cómo se enteró que los brasileños habían quedado afuera con los croatas y la reacción de todos.

“Salimos de la concentración con Brasil 1-0 arriba y llegó el empate. Me estaba masajeando en el vestuario y me enteraba de los penales porque el que me avisaba era el Kun (Agüero). Me mandaba un mensaje con cada penal. El Kun me decía ‘lo erró, lo hizo’. Terminaron los penales y a los 10 minutos salimos a calentar. Hubo un griterío ahí porque obviamente jugar contra Brasil es muy difícil en un Mundial. Podes quedar afuera con un equipo como ellos y venía la bronca de la Copa América por cómo había terminado todo por nosotros ser campeones ahí”, confesó el rosarino.

Más tarde, admitió: “Que uno de los favoritos ya no estuviera era un alivio para nosotros, entre comillas. Nosotros queríamos ganar el Mundial y era un rival menos. Ya habíamos jugado con Croacia el Mundial anterior y nos habían hecho 4 (NdeR: fueron 3), pero estábamos en un momento diferente en este Mundial y sabíamos que era accesible para nosotros Croacia si pasábamos”.

La conclusión estuvo obviamente relacionada a la final contra Francia. ¿Qué se le pasó por la cabeza en el momento en el que hizo el 3-2 contra los galos? ¿Cómo afrontó la tanda de penales después de haber ejecutado el suyo?

“Al principio pensé que se estaba dudando por si había entrado la pelota al arco o no y yo estaba segurísimo. Pero después vi que era por el offside. Cuando cobraron el gol, pensé que se terminaba el Mundial. Después de todo lo que había pasado, cuando hicimos ese, pensé que ya estaba”, dijo Lionel sobre el 3-2 parcial que antecedió a la mano en el área de Gonzalo Montiel y la ejecución de Kylian Mbappé que simbolizó el 3-3 definitivo en tiempo reglamentario.

Una vez que convirtió el primero de Argentina en la tanda, vivió a puro nervios los tiros de Paulo Dybala y Leandro Paredes, mientras que detalló qué le decía en voz alta a Montiel en el cuarto: “Le pedía a Dios. Y le hablaba a Montiel, le decía que lo termine, que lo haga, que lo defina. Porque si bien estábamos tranquilos porque el “Dibu” había atajado dos (NdeR: fue uno, mientras que otro fue desviado) y teníamos otra chance más todavía si errábamos, era decirle que lo terminara ahí, que ya estaba, que lo haga y se termine todo”. Fuente: Infobae