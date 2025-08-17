Mica Tinelli y Licha López, separados: qué terminó de detonar la relación

Tras el revuelo, Paula Varela se comunicó con Mica Tinelli y leyó su palabra al aire de Intrusos (América TV). “Es verdad que estamos separados. Venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más“, reconoció la hija de Marcelo Tinelli.

“La distancia en algún momento ya se vuelve imposible, más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue en nuestro caso”, agregó, en alusión a que ella vive en Buenos Aires y Lisandro, actualmente, es futbolista de Belgrano de Córdoba. En 2019, cuando se conocieron, él jugaba en Boca Juniors. En 2022 lo traspasaron a Xolos de Tijuana en México y al año siguiente se desempeñó en el Khaleej Club de Arabia Saudita.

“Esto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada que ver. Solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pasando a ambos”, agregó la empresaria.

Cómo se conocieron Mica Tinelli y Licha López

Mica Tinelli y Licha López se conocieron en 2019. “No tenía idea de quién era, miré un poco su perfil, vi que decía que jugaba en Boca, y le pregunté a mi hermano Fran, que estaba conmigo. Me explicó que había llegado hacía poco para jugar en Argentina. Le contesté y así empezamos a hablar”, recordó ella tiempo atrás sobre el inicio de la relación.

Por aquel entonces, él estaba en Italia de vacaciones, más precisamente hospedándose en la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi en Milán. Dos semanas después viajó a la Argentina y la invitó a Mica a cenar a su casa.

El vínculo amoroso de Mica Tinelli y Licha López duró seis años, y pese a que superaron algunas crisis en el medio, sus proyectos de vida diferentes los llevaron a separarse. Fuente: Exitoína

