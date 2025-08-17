Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Espectáculos Nacionales Noticias Sociedad

    Ale Sergi se separó de su pareja después de 10 años juntos

    Nogoyá Times Posted on
    El vocalista de Miranda y la DJ cordobesa Cintia Bustamante se conocieron en un recital. Terminaron la relación después de 10 años “por desgaste”, según se supo en las últimas horas.
    El vocalista de Miranda, Ale Sergi y la DJ cordobesa Cintia Bustamante -más conocida como “La Cintia”- terminaron su noviazgo a una década de haber iniciado la relación, que se mostraba como una de las más sólidas en el panorama artístico.

     

    Un nuevo quiebre romántico dejó a la deriva a los shipperos después de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: el caso de la DJ y el compañero de Juliana Gattas se conoció en las últimas horas. El entusiasmo era generado por las pocas apariciones públicas que ambos compartían.

     

    Según se supo, habrían puesto fin al noviazgo únicamente por el “desgaste” de haber estado más de 10 años juntos, aunque no convivían. Los protagonistas aún no se pronunciaron al respecto para afirmar o negar la noticia.

    Ale Sergio y Cintia Bustamante
    Ale Sergio y Cintia Bustamante

    Aunque ambos atravesaron algunos altibajos, se mostraban felices y estables, por lo que la novedad tomó por sorpresa. Para muchos, eran un ejemplo de cómo sostener una conexión en medio de giras, escenarios y vidas agitadas, lo que hizo aún más inesperado el desenlace.

     

    La artista que empezó su carrera cuando pasaba cumbia en bares, se volvió muy reconocida en su ambiente, conoció a Sergi en un recital de Miranda y ambos conocieron nuevos mundos dentro de la música electrónica.

     

    Sergi viene de una racha amorosa poco estable: salió con Juliana Gattas por un año, en los inicios del dúo que componen, años después conoció a la bailarina con la bailarina Nieves Jaller, una conexión discreta, pero significativa y en 2013 salió con Andrea Rincón por un año. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like