Miércoles con Diversos Trabajos en la Ciudad

Nogoyá

➡️En la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en diversas obras de mantenimiento y mejoras de la ciudad.

✅Bacheo con hormigón en calle San Lorenzo, entre Alem y Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña y Retamar.

✅Mantenimiento, limpieza, borrado de huellas y pozos, ensanche y nivelación en Obispo Enrique Angelelli y Padre Carlos Mujica.

✅ Cortado de césped en la Villa 3 de Febrero zona norte.

✅ Construcción de bancos de hormigón para los parques y paseos.

✅ Acopio de rap asfáltico en Eva Duarte de Perón y Juan B Mihura.

#Nogoyá #Obras #Servicios

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com