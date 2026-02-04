Gacetilla Policial

Nogoyá

ACCIDENTE DE TRANSITO CON UNA PERSONA CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES

En la fecha, siendo las 12:00 hs., se toma conocimiento de un siniestro vial ocurrido en camino vecinal que une la localidad de Ramirez con Don Cristobal 2da., dado entre un tractor marca John Deere, modelo 6615 con tolba marca Comofra y un maicero marca Ombú, conducido por un hombre de 58 años de edad y un vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, modelo Hillux, en el que se trasladaban dos masculinos de 55 y 88 años, ambas unidades circulaban en sentido sureste-noroeste cuando por circunstancias que se tratan de establecer, la camioneta colisiona con la parte trasera del tractor, perdiendo el control y quedando recostado sobre el lateral izquierdo, ante lo ocurrido y debido al carácter de las lesiones (politraumatismos) que presenta el hombre de mayor edad, es trasladado al Hospital San Martin de la ciudad de Paraná, mientras que su acompañante permanece internado en el Hospital de la localidad de Ramírez. Se continua con las diligencias de rigor, actuando con conocimiento e intervención de la Unidad Fiscal local, personal de la División Policía Científica y Comisaria Aranguren.

