Miércoles de Obras en la Ciudad

Nogoyá
Durante la mañana de ayer, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles, demarcación vial y obras complementarias en mejoras de calle.
Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche y nivelación en calle Juan José Paso en la Villa 3 de Febrero.
Relleno en los laterales de la obra de pavimentación de calle Concordia, en el marco del programa de Contraprestación por Mejoras.
Demarcaciones viales en estacionamientos y senda peatonal en calle Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar.
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