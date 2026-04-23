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    Miércoles de Obras en la Ciudad

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    Durante la mañana de ayer, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles, demarcación vial y obras complementarias en mejoras de calle.
    ✅️ Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche y nivelación en calle Juan José Paso en la Villa 3 de Febrero.
    ✅ Relleno en los laterales de la obra de pavimentación de calle Concordia, en el marco del programa de Contraprestación por Mejoras.
    ✅ Demarcaciones viales en estacionamientos y senda peatonal en calle Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar.
    Puede ser una imagen de césped y árbol
    Puede ser una imagen de carretera y calle
    Puede ser una imagen de calle y carretera
    Puede ser una imagen de césped, calle y carretera
    Puede ser una imagen de cosechadora y césped
    Puede ser una imagen de césped y carretera
    Puede ser una imagen de césped
    Puede ser una imagen de césped
    Puede ser una imagen de césped
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