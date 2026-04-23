Taller sobre el Desarrollo Territorial para Nogoyá

Ciudad
El Municipio de Nogoyá invita a los vecinos de los diferentes barrios a participar del taller sobre el “Plan Base de Desarrollo Territorial para Nogoyá” que se realizará en el Salón Pueblo Mío.
El encuentro se llevará a cabo hoy, jueves 22 de abril, a partir de la hora 15.30.
Será una actividad expositora, de interacción y de modalidad bajo taller con puestas en comunes.
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