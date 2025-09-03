Miércoles inestable y con alerta en una zona de Entre Ríos: se avecina frío intenso

Allí se pronostican “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Asimismo, no se descartan “lluvias torrenciales y ocasional caída de granizo en esa región”. Podrían caer hasta “70 milímetros, pudiendo ser superados ampliamente”.

Para el caso de los departamentos Paraná, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Victoria y Diamante, se anticipa otra jornada de lluvias y probabilidad de chaparrones intensos desde la madrugada, extendiéndose hasta las últimas horas de la tarde. Asimismo, se precisó la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Las zonas en alerta. SMN

Para el sector del sur entrerriano, que comprende los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Ibicuy, Uruguay, Colón, Tala e Islas, el SMN refirió que la mínima arrancará en nueve grados centígrados y la máxima será de 20ºC.

Sin embargo, las tormentas aisladas podrían llegar a hacerse presente desde el mediodía hasta horas de la tarde, con una probabilidad de hasta el 40%. Asimismo, habrá presencia de vientos que soplarán del sector suroeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Mucho frío y soleado desde el jueves

El ingreso de aire frío, con rotación de vientos al sector sur, favorecerá la presencia de jornadas soleadas y la disminución de la humedad en gran parte del país.

Hacia la tarde de hoy, el ingreso de aire más frío y seco desde el sur promoverá una rápida mejora en la región, estableciendo un escenario de mayor estabilidad que se extenderá hacia el resto de la semana.

El cambio más destacado de la semana será el marcado descenso de temperaturas. “El viento sur se afianzará sobre la franja central, provocando un enfriamiento progresivo que se acentuará hacia el viernes”, indicó el meteorólogo, Leonardo De Benedictis en Meteored.

Heladas

En Entre Ríos se anuncian para mañana mínimas de cinco grados y máximas por debajo de los 15.

En tanto, el viernes se proyecta como la jornada más fría, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse en dos grados y máximas similares a las de la jornada precedente.

Estos registros térmicos darían lugar a heladas que se repetirían el sábado, con marcas térmicas parecidas a la mañana, pero luego empezaría un progresivo ascenso. Fuente: El Once

