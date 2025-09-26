Milei se reunió con Netanyahu y debatieron sobre la situación de Gaza

El encuentro comenzó a las 16.45. En compañía del Presidente argentino estuvo la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. Tras el mitin, Milei publicó un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de la imagen con el premier israelí: “Viva los valores de occidente carajo”.

El vocero Manuel Adorni brindó detalles de la conversación. “En el encuentro mantenido hoy con el Primer Ministro de Israel abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos”, dijo y señaló que Argentina “reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación”.

Además, intercambiaron visiones “sobre la cooperación científica y tecnológica” entre ambos países, como también sobre otros aspectos de la relación bilateral “reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”.

La bilateral se produce en el marco del fuerte alineamiento internacional de la gestión de Milei con Israel, en momentos en que este país recibe cuestionamientos de parte de la comunidad internacional por las muertes en la Franja de Gaza a raíz del enfrentamiento con el grupo Hamas.

Este miércoles, el primer ministro israelí lamentó la “vergonzosa rendición” de los líderes mundiales ante “el terrorismo palestino”, luego de que países como el Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran el Estado de Palestina.

Durante la reunión con Netanyahu, Milei recibió el Premio de B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías, y el apoyo al Estado de Israel. (Fuente: Ámbito)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com