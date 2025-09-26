Supermercadistas piden frenar listas con aumentos amparadas en subas y bajas del dólar

Las entidades señalaron que los supermercados deben “actuar de manera decidida en defensa de sus clientes”, rechazando aumentos de precios especulativos. En ese sentido, recomendaron a los proveedores que observen atentamente la situación antes de trasladar incrementos.

“A aquellos que aumentaron sus precios para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias de las últimas semanas, les pedimos que los retrotraigan, porque el mercado no reconoce aumentos injustificados”, sostuvieron frente a la suba del dólar sostenida desde la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses de medio término.

Al mismo tiempo, desde CAS y FASA remarcaron que acompañan “la actitud prudente” de aquellos que sí aplicaron aumentos justificados y acordes a la caída de la demanda. A los propios asociados, en cambio, les aconsejaron no convalidar incrementos de aquellos proveedores que “buscan cubrirse anticipadamente de una situación de crisis que, al día de hoy, parece superada”.

Los supermercadistas insistieron en la necesidad de desterrar el hábito de remarcar “por si acaso”. Según afirmaron, su rol seguirá siendo actuar como “un escudo protector” para que los clientes continúen confiando en el canal.

En diálogo con la coyuntura política, CAS y FASA pidieron a las autoridades “adoptar medidas que exige la actual situación del país, más allá de las urgencias electorales”. Entre ellas mencionaron la defensa del poder adquisitivo, la promoción del consumo interno, la inversión y el empleo, además de “encarar sin dilaciones las reformas impositivas y laborales”.

Finalmente, ambas entidades buscaron transmitir de dónde provienen los incrementos en góndola: “Los precios que se imponen muchas veces provienen de otros sectores de la economía, no de los supermercados”, remarcaron.

Fuentes del supermercadismo dentro del AMBA relativizan la advertencia de CAS y FASA al sostener que hay listas con aumentos pero “después de un tiempo sin haber registrado subas” y que los incrementos registrados en alimentos “no se aplican necesariamente en todos los mercados”.

Al mismo tiempo, registran que el principal condicionante para actualizar los precios de lista es la retracción de la demanda, que “no registra suba continua hace 20 meses”, advierte una voz representativa del sector. (Fuente: Ámbito)

