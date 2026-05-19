Muestra en el Día de los Museos y la Diversidad Cultural

Nogoyá
Este 21 de mayo a partir de la hora 14.30, en el Museo de la Ciudad, se llevará a cabo una muestra denominada “Raíces de Nuestra Diversidad Cultural”.
La actividad se da en el marco del Día Internacional de los Museos y el Día Mundial de la Diversidad Cultural.
Desde la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación a carho de Karina Clementin, invitaron a los vecinos de los diferentes barrios a disfrutar de la exposición.
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