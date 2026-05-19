Nogoyá

El Municipio de Nogoyá, a través de la coordinación de Cultura, Educación y Turismo, invita a toda la comunidad a compartir una noche de música, danza y tradición en la peña folclórica “Camino a la Revolución”, en vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Sábado 23 de mayo 21:00 hs.

Galpón del Ferrocarril.

Entrada libre y gratuita