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    Peña Folclórica “Camino a la Revolución”

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    Nogoyá

    El Municipio de Nogoyá, a través de la coordinación de Cultura, Educación y Turismo, invita a toda la comunidad a compartir una noche de música, danza y tradición en la peña folclórica “Camino a la Revolución”, en vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
     Sábado 23 de mayo 21:00 hs.
     Galpón del Ferrocarril.
     Entrada libre y gratuita
     Con la participación de:
     Sangre Chamamesera
     Amigos del Bar
     Claudio Robaglio
     Ballet Aires de Tradición
    Servicio de gastronomía
    Los esperamos para vivir juntos una velada llena de identidad, cultura y folklore argentino.

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