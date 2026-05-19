Nogoyá
El Municipio de Nogoyá, a través de la coordinación de Cultura, Educación y Turismo, invita a toda la comunidad a compartir una noche de música, danza y tradición en la peña folclórica “Camino a la Revolución”, en vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
Sábado 23 de mayo 21:00 hs.
Galpón del Ferrocarril.
Entrada libre y gratuita
Con la participación de:
Sangre Chamamesera
Amigos del Bar
Claudio Robaglio
Ballet Aires de Tradición
Servicio de gastronomía
Los esperamos para vivir juntos una velada llena de identidad, cultura y folklore argentino.
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