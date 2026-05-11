Mundial 2026: triple ceremonia inaugural con Katy Perry, Maná, J Balvin y estrellas internacionales

J Balvin

El 11 de junio, el puntapié inicial tendrá lugar en el Estadio Azteca, donde se presentarán Maná, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, entre otros artistas que pondrán el color local en una ceremonia que destacará la cultura mexicana.

Michael Bublé

Al día siguiente, en el SoFi Stadium de California, Katy Perry encabezará el show inaugural en Estados Unidos, acompañada por Anitta y artistas internacionales como Future, Lisa y Rema, en un espectáculo pensado para audiencias globales.

Por su parte, Canadá tendrá su apertura en el BMO Field de Toronto, donde se presentarán Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara, entre otros artistas

locales e internacionales.