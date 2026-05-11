Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Espectáculos Internacionales Noticias Sociedad

    Mundial 2026: triple ceremonia inaugural con Katy Perry, Maná, J Balvin y estrellas internacionales

    Nogoyá Times Posted on
    La FIFA confirmó shows simultáneos en Estados Unidos, México y Canadá con figuras como Katy Perry, Maná y J Balvin en una apertura inédita.
    El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol: por primera vez contará con tres ceremonias inaugurales en simultáneo, una en cada país anfitrión. La FIFA oficializó una propuesta inédita que combinará deporte y espectáculo a gran escala.
    J Balvin
    J Balvin

     

    El 11 de junio, el puntapié inicial tendrá lugar en el Estadio Azteca, donde se presentarán Maná, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, entre otros artistas que pondrán el color local en una ceremonia que destacará la cultura mexicana.

    Michael Bubl&eacute;
    Michael Bublé

    Al día siguiente, en el SoFi Stadium de California, Katy Perry encabezará el show inaugural en Estados Unidos, acompañada por Anitta y artistas internacionales como Future, Lisa y Rema, en un espectáculo pensado para audiencias globales.

    Por su parte, Canadá tendrá su apertura en el BMO Field de Toronto, donde se presentarán Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara, entre otros artistas

    locales e internacionales.

    Katy Perry
    Katy Perry
    Las ceremonias comenzarán 90 minutos antes de cada partido inaugural en cada sede, combinando música, danza y expresiones culturales propias de cada país. Con esta propuesta, la FIFA apuesta a transformar la apertura del torneo en un espectáculo global sin precedentes. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like