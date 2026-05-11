Con presencia entrerriana, Scaloni presentó la prelista de la Selección Argentina

El entrenador campeón del mundo elevó una lista preliminar integrada por 55 jugadores, de los cuales solamente 26 podrán formar parte del plantel final que disputará el certamen internacional.

La fecha límite para entregar la lista definitiva será el 30 de mayo, mientras que la FIFA oficializará las convocatorias el 2 de junio, apenas unos días antes del inicio del torneo.

Las sorpresas de la convocatoria

Aunque muchas presencias ya eran esperadas por las convocatorias anteriores de Lionel Scaloni, la prelista de la Selección Argentina incluyó algunos nombres que generaron sorpresa entre los hinchas.

Entre ellos aparecen Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, Máximo Perrone, Claudio Echeverri y Santiago Castro, futbolistas que fueron ganando terreno en la consideración del cuerpo técnico durante los últimos meses.

También llamó la atención la presencia de varios juveniles del fútbol argentino. Desde River Plate figura Santiago Beltrán, mientras que Boca Juniors aporta nombres como Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. Además, Franco Mastantuono aparece ya como futbolista del Real Madrid.

La lista preliminar también mantiene la base del equipo campeón del mundo en Qatar 2022, encabezada por Lionel Messi, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La situación física y los últimos cupos

Uno de los aspectos que sigue de cerca el cuerpo técnico de la Selección Argentina es el estado físico de varios futbolistas que llegan con molestias o en recuperación de lesiones.

En ese escenario aparece el caso de Nahuel Molina, quien sufrió recientemente un desgarro, además de otros jugadores que intentan llegar en óptimas condiciones al debut frente a Argelia.

La expectativa también pasa por los últimos lugares de la lista definitiva, donde Scaloni deberá resolver entre futbolistas con poca experiencia internacional y otros de mayor recorrido dentro del ciclo.

La lista completa de la prelista

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.

Defensores: Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Gabriel Rojas.

Mediocampistas: Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Mateo Pellegrino. Fuente: El Once

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