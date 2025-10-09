Mundial sub 20: Argentina goleó 4 a 0 a Nigeria y se metió en cuartos

En la siguiente ronda, por un lugar en semifinales, el combinado albiceleste se medirá contra México, que viene de golear 4-1 a Chile en octavos. El encuentro será el sábado 11 a las 20. En la otra llave, España y Colombia buscarán el pasaje para estar entre los cuatro mejores.

En Argentina fue titular el actual volante leproso Valentino Acuña, mientras que “Toto” Silvetti, formado en la cantera rojinegra y actualmente futbolista del Inter Miami, ingresó en el segundo tiempo. El mediocampista Tomás Pérez, otro de origen en la Lepra y hoy en Porto, estuvo en el banco.

El equipo albiceleste se puso en ventaja rápidamente con un gol de Alejo Sarco, que empujó la pelota tras una asistencia de Dylan Gorosito para decretar el 1-0, cuando apenas iba un minuto de juego.

Los juveniles de Placente estiraron la ventaja a pasados los 20 minutos de la etapa inicial mediante un gran tiro libre de Maher Carrizo, que engañó a Harcourt y colocó su remate de zurda al palo del arquero de Nigeria, que no tuvo una buena respuesta. El 2-0 le dio tranquilidad a la Argentina.

A los 8 minutos del complemento, Argentina volvió a golpear y empezó a sentenciar el encuentro. Luego de una asistencia de Milton Delgado, Carrizo quedó cara a cara con el arquero y definió de zurda para el 3-0.

Con Nigeria ya resignado y jugado en ataque en busca del descuento, la Albiceleste amplió la diferencia en Santiago con un golazo del ex Newell’s Mateo Silvetti. El delantero, que había ingresado hacía un instante, le amagó a su marcador y colocó la pelota con la zurda junto a un palo para poner el 4-0.

El equipo que dirige Placente ganó su grupo con puntaje ideal. La Albiceleste debutó con victoria 3-1 ante Cuba en lo que fue un compromiso más que complicado debido a la temprana expulsión de Santiago Fernández, aunque los pibes pudieron sacar adelante el partido gracias a un doblete de Alejo Sarco y un tanto de Ian Subiabre.

Luego, Argentina se impuso ante Australia, en la segunda fecha de la fase de grupos. La selección goleó 4-1 con tantos de Sarco, Tomás Pérez, Subiabre y Santino Andino para sellar la clasificación a la próxima ronda.

Ante Italia, un golazo de Dylan Gorosito le dio el triunfo por la mínima a la Albiceleste, que se aseguró el primer lugar de su zona con puntaje ideal. Por este motivo, ahora enfrentará a una Nigeria -su verdugo en el Mundial 2023- que viene de quedar tercera en su grupo en busca de un lugar en los cuartos de final.

Por su parte, Nigeria perdió en su debut frente a Noruega. A pesar de esto, el equipo dirigido por Aliyu Zubairu supo dar la cara y sacó adelante la fase de grupos con una agónica victoria por 3 a 2 frente a Arabia Saudita y con un empate frente a Colombia, que también fue ajustado.

Sin embargo, este miércoles el nivel de Argentina fue demasiado para sus aspiraciones y el equipo africano quedó eliminado del Mundial. Fuente: El Once

