Nogoyá avanza hacia una gestión energética más sustentable

📌En la jornada de ayer, el Presidente Municipal, Bernardo Schneider, rubricó un Acta-Acuerdo con la secretaria de Energía de la Provincia , Noelia Zapata y el Municipio de Nogoyá , con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio de agua potable.

➡️A través de este acuerdo, el Municipio se compromete a compartir datos operativos, consumos energéticos y parámetros eléctricos de las instalaciones de las bombas de extracción de agua.💧

➡️Por su parte, la Secretaría de Energía desarrollará un informe técnico con los resultados obtenidos y brindará asistencia para la elaboración de un proyecto fotovoltaico on grid, que permita generar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las bombas.☑️

