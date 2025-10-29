Se presentará el libro “Los relatos de Juana”

Nogoyá

➡️Desde la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación del Municipio de Nogoyá, se informó que el próximo viernes 31 de octubre, a partir de la hora 20, se llevará a cabo la presentación del libro “Los Relatos de Juana” (Publicado en el año 2022 por la editorial Autores de Argentina), del autor nogoyaense Matías Olivera.

📌Dicho evento se realizará en las Sala Principal del Museo de la Ciudad, ubicada en 25 de Mayo 687.

ℹ️Matías Olivera es docente de Educación Especial de profesión, desde hace 5 años se dedica de manera profesional a la creación literaria del género terror.

Autor de varios cuentos y relatos que ha sido premiado como ganador en los diferentes concursos presentados.📚

