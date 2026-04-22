Obras en la Ciudad

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    Durante la mañana de ayer, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento; y construcción y limpieza de desagües.
    Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche y nivelación en calles Ricardo Balbín, Agustín Anza, Vuelta de Obligado, Ramón Vivanco, Rocamora y Pública.
    Limpieza y colocación de tubos para desagües 1 de Mayo.
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