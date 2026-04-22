¡Convocatoria Abierta!

Nogoyá
Llega el 1° Encuentro Entrerriano de Danza y vos podés ser parte.
Si sos bailarín/a, formás parte de un grupo, ballet, compañía o escuela, esta es tu oportunidad:
Todas las disciplinas son bienvenidas (clásico, contemporáneo, folklore, urbano, tango, jazz y más).
¿Qué ofrece?
Premios económicos para propuestas seleccionadas
Participar en la programación oficial del Encuentro
Espacio de intercambio, formación y visibilización
¿Quiénes pueden participar?
Personas +16 años nacidas en Entre Ríos o con residencia mínima de 3 años.
Categorías:
a) Solistas, dúos o parejas
b) Tríos y cuartetos
c) Conjuntos de hasta diez (10) bailarines
Bases y condiciones: https://drive.google.com/…/1zKpqXbYhJqg6hHyxkwG…/view…
Formulario de inscripción: https://forms.gle/vUqXhF67jRjNu3fX7
Cronograma de la convocatoria:
Apertura de inscripción: 21 de abril
Cierre de inscripción: 17 de mayo
Anuncio de seleccionados: 27 de mayo
El evento se realizará el 6 y 7 de junio en Paraná
Sumate!
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