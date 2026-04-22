Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    ¡Convocatoria Abierta!

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    Llega el 1° Encuentro Entrerriano de Danza y vos podés ser parte.
    Si sos bailarín/a, formás parte de un grupo, ballet, compañía o escuela, esta es tu oportunidad:
    Todas las disciplinas son bienvenidas (clásico, contemporáneo, folklore, urbano, tango, jazz y más).
    ¿Qué ofrece?
    ✔️ Premios económicos para propuestas seleccionadas
    ✔️ Participar en la programación oficial del Encuentro
    ✔️ Espacio de intercambio, formación y visibilización
    👥 ¿Quiénes pueden participar?
    Personas +16 años nacidas en Entre Ríos o con residencia mínima de 3 años.
    Categorías:
    a) Solistas, dúos o parejas
    b) Tríos y cuartetos
    c) Conjuntos de hasta diez (10) bailarines
    Formulario de inscripción: https://forms.gle/vUqXhF67jRjNu3fX7
    🗓️ Cronograma de la convocatoria:
    Apertura de inscripción: 21 de abril
    Cierre de inscripción: 17 de mayo
    Anuncio de seleccionados: 27 de mayo
    📍El evento se realizará el 6 y 7 de junio en Paraná
    Sumate!

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like