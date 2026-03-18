OSECAC: advierten que miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica

El dirigente sindical mantuvo un encuentro junto al titular de la obra social de los empleados de comercio (OSECAC), Carlos Pérez, con el ministro de Salud, Mario Lugones. En la reunión presentaron un informe que describe la crítica situación financiera que atraviesan las obras sociales frente al incremento sostenido de los costos médicos.

Según señalaron, el principal problema radica en la brecha entre los aportes que realizan los monotributistas y el costo real de las prestaciones que exige el sistema sanitario.

Armando Cavalieri.

La brecha entre aportes y costos médicos

El documento presentado ante el Ministerio de Salud muestra números que reflejan la magnitud del problema. Actualmente, el aporte mensual de un monotributista destinado a la obra social ronda los 22.000 pesos.

Sin embargo, el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera ampliamente ese monto. De acuerdo con el informe, la cobertura médica básica supera los 100.000 pesos mensuales por adulto y puede llegar a 170.000 pesos en el caso de adultos mayores.

Para dimensionar el impacto del desfasaje, el informe detalla que el aporte mensual ni siquiera alcanza para cubrir una consulta médica simple. A esto se suman otros costos habituales del sistema sanitario.

Las radiografías pueden costar entre 80.000 y 150.000 pesos, mientras que los análisis clínicos oscilan entre 200.000 y 300.000 pesos. En tanto, las cirugías simples pueden ubicarse entre uno y 2,5 millones de pesos, sin contemplar tratamientos de alta complejidad como oncología o enfermedades crónicas.

Propuestas para evitar el colapso del sistema

Ante este escenario, Cavalieri advirtió que el sistema solidario de salud no puede sostener indefinidamente esta diferencia entre ingresos y gastos. Según señaló, si no se adoptan medidas, podría generarse una migración masiva de monotributistas hacia el sistema público de salud.

Entre las propuestas planteadas al ministro Lugones figura equiparar el aporte de los monotributistas con el que realizan los trabajadores en relación de dependencia, publicó Minuto Uno. Otra alternativa analizada consiste en suprimir el componente de salud dentro del monotributo para rediseñar el esquema de financiamiento.

Por su parte, Carlos Pérez remarcó que la intención no es excluir afiliados sino garantizar la continuidad del sistema. “Más de 300.000 monotributistas reciben cobertura a través de OSECAC”, señaló al advertir que el actual desfinanciamiento pone en riesgo la atención de todos los afiliados.

“El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario”, concluyó Cavalieri al reclamar un debate profundo sobre el financiamiento de la salud en Argentina. Fuente: El Once

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