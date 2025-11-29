PAMI anunció modificaciones en la cobertura de medicamentos: qué cambia para los afiliados

Las modificaciones afectarían principalmente el mecanismo de reintegro de medicamentos, lo que podría generar demoras o dificultades para aquellos que actualmente reciben apoyo para costear terapias prolongadas. La noticia llega en un contexto de creciente demanda de medicamentos costosos para el tratamiento de enfermedades crónicas y complejas.

Quiénes pueden acceder al reintegro de medicamentos de PAMI

Para poder acceder a los reintegros de los medicamentos que cubre PAMI se deben cumplir algunos requisitos como:

· Percibir ingresos menores a 1,5 jubilación mínima, aunque puede extenderse hasta 3 haberes mínimos si se trata de una persona con discapacidad.

· No registrar una prepaga activa ni otra forma de doble cobertura médica

· No ser propietario de bienes que de alto valor ni registrar vehículos con menos de 15 años de antigüedad

· Tener solo un inmueble a nombre del afiliado.

PAMI: medicamentos que mantienen la cobertura total

Los medicamentos que tienen una cobertura del 100% suelen ser tratamientos esenciales o de alta complejidad, como los que se usan con las siguientes condiciones y/o enfermedades:

· Diabetes

· VIH

· Cáncer

· Hemofilia

· Hepatitis B y C

· Insuficiencia renal

· Medicación para trasplantes

Aunque para los afiliados que apliquen para algunos de estos tratamientos la cobertura será total, las exigencias de actualización y controles médicos periódicos se mantendrán rigurosa y también la presentación de autorizaciones.

Otros descuentos de PAMI

En cuanto a los medicamentos que se usan para el tratamiento de patologías no severas, mantendrán una cobertura parcial que puede rondar entre 40% y el 60%. En este caso, el afiliado tendrá que comprarlos en una farmacia y recibir el reintegro correspondiente luego.

Para que esta gestión no tenga demoras o sea rechazada, los médicos correspondientes tendrán que actualizar las recetas y realizar el seguimiento del tratamiento según las pautas que de el Instituto, ya que desde el organismo se insiste en la gran importancia de realizar los controles de salud a tiempo para poder conservar los beneficios. Fuente: Ámbito

