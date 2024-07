Paritaria docente: gremios definen el miércoles si aceptan o rechazan la oferta

“Enojo, decepción y preocupación” son las primeras sensaciones de los representantes gremiales. Agmer y Sadop confirmaron que el miércoles darán una respuesta el Ejecutivo entrerriano sobre la propuesta salarial.

La propuesta del Ejecutivo provincial que llevó al encuentro paritario con los sindicatos docentes y estatales contemplaba una pauta bimestral (julio-agosto) con un aumento del 5% para julio y un ajuste en agosto acorde a la variación del Índice de IPC. Además, se ofreció una suma fija no remunerativa de $120.000 para trabajadores activos, distribuida en tres cuotas de $40.000 a pagar en agosto, septiembre y octubre de 2024.

“La suma no remunerativa de 120.000 pesos en tres cuotas de 40.000 es en negro, la Constitución Provincial lo prohíbe y, contradictoriamente a lo que se pretende, desfinancia a la Caja de Jubilaciones y a la obra social provincial; y tampoco está pensado para los jubilados”, cuestionó a Elonce el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani.

Si bien, Pagani consideró la propuesta salarial para subir el salario mínimo de 379 a 420 mil pesos y una propuesta bimestral, reprochó que “el 5% de julio representará un 2% porque este mes comenzará a operar la quita de tres puntos de aportes personales a la Caja de Jubilaciones”.

“El reconocimiento de la inflación de junio y julio en la propuesta es razonable, pero insuficiente a la luz de lo que significó la suma en negro y generó mucho ruido”, expuso.

La oferta salarial será discutida en asambleas docentes en las escuelas y la definición sobre la aceptación o el rechazo será acordada en el congreso gremial convocado para este miércoles, desde las 9, en San Salvador.

“Es muy difícil tener precisiones, pero sí hay muy enojo porque nadie imaginaba una propuesta en negro y que no vaya a los jubilados”, anticipó el dirigente gremial y reveló que los docentes están “decepcionados”.

De hecho, dio cuenta de su “preocupación porque el viernes se hablaba de un compromiso de reconocer la diferencia entre la pauta recibida y la inflación acumulada, pero eso no apareció en la negociación del lunes y tornó muy difícil la negociación cuando las partes hacen compromisos que luego no pueden honrar”.

Y completó: “Los salarios iniciales de la docencia están por debajo de la indigencia porque, para no ser indigente, hoy, hay que tener un ingreso de 396 mil pesos y una maestra que recién se inicia cobra 379 mil pesos”. “El reclamo a las autoridades provinciales es que gestionen las políticas necesarias para no hundir más a los trabajadores en una situación gravísima, como hacía muchísimo no teníamos en la provincia”, demandó Pagani.

Por su parte, la secretaria general de Sadop, Alejandra Frank, comunicó a Elonce que el Consejo Directivo Provincial se reunirá el miércoles para dar una respuesta al Estado provincial sobre la oferta salarial recibida.

“Algunos docentes manifiestan la preocupación por el caso del bono porque, quienes no tienen sus cargos subsidiados por el Estado, tendrán mucha dificultad para cobrarlo”, anticipó la representante de los trabajadores de la Educación Privada. Y agregó: “A las sumas fijas no remunerativas, debido a que son por agente, los docentes las cobraran en los cargos en las escuelas públicas, pero no así en los colegios privados; y tampoco los jubilados”.

“En las escuelas públicas de gestión privada, no todos los cargos docentes están reconocidos al 100%, con lo cual, hay muchos docentes que cobran su salario a partir de lo que pagan los padres a través de la cuota de la escuela”, explicó Frank.

Respecto de la oferta salarial, la gremialista consideró que “el 5% de julio no se verá en el bolsillo porque durante ese mes operará el descuento del 3% de aportes personales para la Caja de Jubilaciones, por lo tanto, solo impactará en un 2%, lo cual implicará un desfasaje que no hará a la recomposición salarial que esperábamos”.

“Hace mucho tiempo el salario docente viene perdiendo con respecto a la inflación y, por más que ahora se pretenda acompañar el proceso inflacionario, los salarios mínimos son muy bajos, lo que afecta a que podamos alcanzar la canasta básica”, analizó Frank.

Finalmente, la secretaria general de Sadop confirmó que no se trató en la reunión paritaria la forma de compensar la pérdida salarial del primer semestre. “El ministro de Gobierno explicó que la recaudación cayó 25% en la provincia y la titular del CGE aclaró que garantizan el pago de salarios y un cronograma de pago, que se comprometen a lo que puedan pagar. La paritaria continúa abierta y se seguirá negociando, pero quedará la diferencia del primer semestre sin dialogar y sin propuesta”, indicó. Fuente: El Once

