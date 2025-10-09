Paritaria salarial: el Gobierno convocó a gremios estatales para el próximo miércoles

El objetivo, según el texto, es “retomar las tratativas en materia salarial”.

La decisión del Ejecutivo provincial se produce luego de que ATE exigiera la “urgente” reapertura de las paritarias. La Asociación, liderada por su secretario general, Oscar Muntes, denunció públicamente el incumplimiento de lo pactado en el acta salarial del pasado 21 de julio, la cual obligaba al Gobierno a convocar una nueva reunión durante la última semana de septiembre.

Según la denuncia gremial, la demora en la convocatoria ha provocado una “erosión significativa” del poder adquisitivo de los salarios de los estatales, haciendo imperiosa una actualización inmediata frente al sostenido incremento del costo de vida.

En declaraciones previas a la citación oficial, Muntes había ratificado la firmeza del sindicato: “El acta no es una sugerencia; es un compromiso firmado y legal que el Gobierno debe respetar,” sentenció el dirigente, advirtiendo que la dilación profundiza la pérdida salarial de los trabajadores.

Con la emisión de la citación, el Gobierno logra contener momentáneamente el conflicto, ofreciendo una fecha concreta para discutir las actualizaciones pendientes. La expectativa se centra ahora en la audiencia del próximo miércoles, donde ambas partes buscarán un acuerdo que permita contener la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos entrerrianos. (APFDigital)

