Milei celebró el salvataje de EE.UU., destacó a Caputo y agradeció a Trump y Bessent

En otro mensaje, el mandatario le agradeció a su par Donald Trump “por su visión y liderazgo firme”. “Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, dijo.

“Trabajo y compromiso”

Por su parte, el ministro Caputo le agradeció a Scott Bessent por “su apoyo inquebrantable a nuestro país”. “Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo, y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington”, el titular de Hacienda.

Acto seguido, señaló que “esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado”.

“Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes”, finalizó.

EE.UU oficializó el SWAP con Argentina

Minutos antes, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, había anunciado que intervino en el mercado cambiario con la “compra de pesos”, lo que confirmó fuertes rumores que indicaban que, a través de un banco internacional, el gigante del norte vendió dólares en la rueda local.

Además, confirmó que cerraron un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina y ratificó el esquema de bandas para la flotación del dólar.

“Hoy compramos directamente pesos argentinos”, confirmó desde la red social “X”, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. Además, confirmó que “hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones con el Banco Central de Argentina”.

“Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”, ratificó además el funcionario del Donald Trump ante las dudas que sugieren que el esquema cambiario sería modificado tras las elecciones de medio término el 26 de octubre.

Caputo y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, regresarán el viernes a Buenos Aires luego de una intensa agenda de seis días en Washington donde se ultimaron los detalles del salvataje que entregará el gobierno de Donald Trump a la Argentina, supo Ámbito. El equipo económico saldrá de EE.UU este jueves a la noche. Fuente: El Once

