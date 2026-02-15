Persiste la probabilidad de lluvias durante el domingo y Entre Ríos sigue bajo alerta por tormentas

Tras los chaparrones de la madrugada y un amanecer sin lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional, mantiene el pronóstico de precipitaciones. Además, sigue vigente el aviso de alerta por tormentas para la provincia durante este domingo y lunes.

Tras los chaparrones de la madrugada y un amanecer sin lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional, mantiene el pronóstico de precipitaciones y tormentas para el territorio entrerriano y otras diez provincias del país.

Advierten que el frente de inestabilidad impactará en gran parte del centro y norte argentino durante este domingo. Además, se anticipa ambiente húmedo y temperatura que alcanzaría los 30 grados, pudo conocer Elonce.

Las temperaturas mínimas que rondarán los 22 grados y máximas que podrían alcanzar los 30 grados.

Domingo con probabilidad de tormentas y lluvias

El organismo mantiene vigente, desde esta mañana y hasta la tarde de este domingo, el aviso de alerta por tormentas para Entre Ríos, y las provincias de Santa Fe, zonas de Corrientes, parte de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Luis y parte de Jujuy.

En el caso de Entre Ríos, el organismo nacional precisó que este domingo la advertencia alcanzará a todos los departamentos de la provincia.

Según indica el SMN, el área podría ser afectada (hasta la tarde de este domingo) “por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”, señaló el organismo.

Además, pronostica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Madrugada del lunes con tormentas aisladas

Para el lunes, también feriado a nivel nacional, el pronóstico indica que la inestabilidad podría continuar durante la madrugada en territorio entrerriano. Sin embargo, la intensidad tendería a disminuir progresivamente hacia el resto del día. Se esperan temperaturas mínimas que rondarán los 21 grados y máximas que podrían alcanzar los 32 grados.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, precisa el SMN.

En esta segunda etapa del fenómeno, la alerta se concentraría en el centro y norte de la provincia y abarcaría los departamentos de Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador, donde podrían registrarse chaparrones intermitentes y tormentas aisladas, aunque con menor probabilidad de eventos severos generalizados.

Las temperaturas

En cuanto al comportamiento térmico, los especialistas de Meteored, anticipan que no se esperan grandes variaciones debido a la abundante nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones, factores que limitarán las temperaturas.

A partir del lunes se prevé una rotación del viento al sector norte, lo que favorecerá un progresivo ascenso térmico hacia la mitad de la próxima semana.

Este cambio en la circulación atmosférica marcará el retorno de valores más elevados, en sintonía con la época del año.

El meteorólogo Leonardo de Benedictis, señaló que el ingreso de aire más cálido desde el norte impulsará un nuevo repunte de temperaturas en los próximos días. Fuente: El Once

