Pescaron un dorado de 30 kilos en el río Paraná: “una hembra colosal”

El ejemplar, al que describieron como una “hembra colosal”, fue devuelto a su hábitat natural, en un gesto que refuerza el compromiso con la pesca responsable y sostenible que caracteriza a la región.

La emoción de un desafío cumplido

El guía de pesca Hernán Reboledo compartió la alegría y afirmó: “Esto es alegría total, es el reconocimiento al esfuerzo, al amor, a la pasión y a la garra que le ponemos día a día para que nuestros clientes vuelvan felices después de una jornada de pesca”.

La captura se concretó bajo la modalidad baitcasting, que exige precisión y constancia. “Después de insistir e insistir, tiro a tiro”, relataron los pescadores, lograron finalmente el gran pique.

Lucha y liberación del dorado

La pelea con el ejemplar fue intensa, pero el momento cúlmine llegó cuando lo tuvieron sobre la embarcación.

“Para nosotros es felicidad pura tener un ratito a esta hembra colosal”, expresó Reboledo, antes de devolverla “sana y salva a su hogar”.

Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com