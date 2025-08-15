Nogoyá Times

    Pescaron un dorado de 30 kilos en el río Paraná: “una hembra colosal”

    Lo devolvieron al río

    Un grupo de pescadores de Buenos Aires vivió una jornada inolvidable de pesca deportiva en Esquina, Corrientes, al capturar un dorado de 1,10 metros y 30 kilos, que fue devuelto a su hábitat.
    La pesca deportiva en Esquina volvió a ser noticia con una captura que sorprendió a todos. Un grupo de pescadores de Dolores, Buenos Aires, logró atrapar un dorado de 1,10 metros y 30 kilos en aguas del río Paraná, frente a la localidad correntina.

     

    El ejemplar, al que describieron como una “hembra colosal”, fue devuelto a su hábitat natural, en un gesto que refuerza el compromiso con la pesca responsable y sostenible que caracteriza a la región.

    La emoción de un desafío cumplido

    El guía de pesca Hernán Reboledo compartió la alegría y afirmó: “Esto es alegría total, es el reconocimiento al esfuerzo, al amor, a la pasión y a la garra que le ponemos día a día para que nuestros clientes vuelvan felices después de una jornada de pesca”.

     

    La captura se concretó bajo la modalidad baitcasting, que exige precisión y constancia. “Después de insistir e insistir, tiro a tiro”, relataron los pescadores, lograron finalmente el gran pique.

    Lucha y liberación del dorado

    La pelea con el ejemplar fue intensa, pero el momento cúlmine llegó cuando lo tuvieron sobre la embarcación.

     

    “Para nosotros es felicidad pura tener un ratito a esta hembra colosal”, expresó Reboledo, antes de devolverla “sana y salva a su hogar”.

    Fuente: El Once

