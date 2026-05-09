Primer medio aguinaldo de 2026: cuándo se paga a los trabajadores y cómo calcular el monto

De acuerdo con la Ley 27.073, los empleadores tienen plazo hasta el 30 de junio para efectuar el pago correspondiente al medio aguinaldo. Sin embargo, la normativa también contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que el límite máximo este año se extenderá hasta el 7 de julio de 2026.

El SAC equivale al 50% del mejor salario mensual percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio. Para el cálculo se contemplan todos los conceptos remunerativos, como horas extras, comisiones y adicionales salariales.

Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026

Para determinar el monto del aguinaldo, se debe identificar cuál fue el salario mensual más alto recibido durante el primer semestre del año y dividir esa cifra por dos. Por ejemplo, si el mejor sueldo fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000.

También se aclaró que los conceptos no remunerativos quedan excluidos del cálculo. En tanto, quienes hayan trabajado menos de seis meses cobrarán un proporcional en función del tiempo trabajado durante el semestre.

El pago alcanza a trabajadores registrados del sector público y privado, además de jubilados y pensionados de ANSES. En cambio, los monotributistas, autónomos y trabajadores informales no perciben aguinaldo, ya que no mantienen relación de dependencia laboral.

Quiénes cobran el SAC y próximas fechas

En el caso del personal de casas particulares, el depósito suele realizarse durante la última jornada laboral del mes. Desde distintos sectores remarcaron que muchas familias esperan este ingreso para afrontar deudas, servicios y gastos cotidianos.

Por otra parte, ya se encuentra definida la fecha estimada para la segunda cuota del aguinaldo 2026. Según establece la legislación vigente, deberá abonarse antes del 18 de diciembre, aunque también podría extenderse algunos días hábiles adicionales. Fuente: El Once

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