Cadena de farmacias “económicas” cerró todas sus sucursales en Argentina tras 20 años de actividad

La información fue difundida por el portal especializado Pharmabiz, que detalló que la compañía comunicó a sus trabajadores que las sucursales permanecerían cerradas hasta nuevo aviso y que solo se abonaría una parte de los salarios adeudados.

La salida de Dr. Ahorro representa un nuevo golpe para el sector comercial y farmacéutico argentino, en un contexto marcado por caída del consumo, problemas financieros y crecientes dificultades para sostener estructuras operativas.

Una marca que creció con los medicamentos genéricos

La firma desembarcó en Argentina en 2002 con un modelo de negocios centrado en la venta de medicamentos genéricos y de bajo costo. La propuesta apuntaba principalmente a consumidores sin cobertura médica y buscaba ofrecer alternativas más económicas frente a las farmacias tradicionales.

Desde sus inicios, Dr. Ahorro decidió no operar con obras sociales ni empresas de medicina prepaga, una estrategia comercial que le permitió diferenciarse dentro del mercado farmacéutico local.

Durante los primeros años, el auge de los medicamentos genéricos favoreció una rápida expansión de la marca, que logró instalarse en zonas estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como Córdoba, Salta y Mendoza.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en el último tiempo. Según Pharmabiz, la compañía acumuló deudas por aproximadamente 10 millones de dólares vinculadas a contingencias laborales, otros 5 millones de dólares en cargas sociales impagas y cerca de 4 millones de dólares con proveedores y laboratorios.

Crisis financiera y denuncias laborales

El deterioro económico comenzó a reflejarse en problemas de abastecimiento y góndolas vacías en distintos puntos de venta. A esto se sumaron denuncias de trabajadores por despidos masivos, pagos fragmentados de salarios y falta de aportes previsionales.

En un comunicado interno dirigido a empleados de casa central y sucursales, la empresa reconoció que atravesaba un proceso concursal que afectaba directamente su capacidad para afrontar compromisos salariales.

Frente a la crisis, Dr. Ahorro intentó vender toda su operación local, aunque las negociaciones no lograron avanzar. Como alternativa, la firma presentó propuestas ante la sindicatura judicial para desprenderse de algunas sucursales de manera individual y utilizar esos recursos para cubrir deudas salariales.

El cierre alcanzó locales históricos ubicados en Corrientes y Larrea, Constitución, Puente Saavedra y Villa Devoto, además de sucursales del interior del país.

Un futuro incierto para la operación local

Pese al cierre generalizado, la compañía todavía conserva algunos activos en Argentina, entre ellos una droguería ubicada en el barrio porteño de Chacarita y las habilitaciones de varios locales comerciales.

Sin embargo, el futuro de la marca en el país aparece rodeado de incertidumbre y crecen las versiones sobre una salida definitiva del mercado argentino.

La empresa pertenece al empresario mexicano Xavier González Zirión, dueño también de la cadena El Fénix en México. Su principal competidor histórico es Dr. Simi, firma fundada por Víctor González Torres, tío del propietario de Dr. Ahorro.

La rivalidad entre ambas cadenas también tuvo un capítulo en Argentina. En 2006, Dr. Simi intentó expandirse en el país con un ambicioso plan de aperturas, aunque dos años después abandonó el mercado argumentando dificultades regulatorias. Fuente: El Once

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