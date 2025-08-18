Prohibieron un falso medicamento para tratar la diabetes

Esta medida fue formalizada a través de la Disposición 5842/2025, publicada en el Boletín Oficial. Según las autoridades, el medicamento adulterado se distribuía como una versión oral no autorizada del Ozempic, y estaba siendo atribuido erróneamente a una firma sin habilitación vigente.

La denuncia que motivó la acción de la Anmat fue realizada por la empresa titular del registro del verdadero Ozempic. Esta alertó sobre la circulación del producto falso tras detectar publicaciones en redes sociales que promocionaban los “comprimidos” como una alternativa al fármaco inyectable. Dicha empresa denunciante, representada por su director técnico, entregó una muestra del producto falsificado a las autoridades y confirmó que “no existe en el mundo ninguna presentación oral del medicamento, que se comercializa únicamente como solución inyectable”.

Falsificación detectada en redes sociales

La denuncia subrayó que el producto original de Ozempic, registrado por la firma denunciante, cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa de trazabilidad y solo se dispensa bajo receta médica. Este medicamento se comercializa en estuches que contienen viales para su administración subcutánea.

La versión original y la falsa de Ozempic. ANMAT

Por su parte, el producto falsificado aparecía como fabricado por una empresa denominada Pharma Argentina S.A., que no figura en los registros de la Anmat. Según las investigaciones, la firma nunca estuvo habilitada por el organismo para producir ni distribuir medicamentos.

Además, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud verificó que la otra empresa mencionada en las publicaciones, MD Pharma, tampoco posee habilitación para operar en el país. Este hallazgo reafirmó la falsedad del producto en cuestión, lo que llevó a las autoridades a concluir que “el producto es ilegítimo y que no fue elaborado ni distribuido por el laboratorio titular”.

Acciones judiciales y alertas sanitarias

En respuesta a la circulación de estos medicamentos fraudulentos, la Anmat no solo dispuso la prohibición de su comercialización y distribución, sino que también emitió una alerta sanitaria. En el comunicado oficial, el organismo difundió imágenes comparativas entre el producto auténtico y el falsificado, instando tanto a los profesionales de la salud como al público en general a verificar el origen de los medicamentos en circulación.

La denuncia fue remitida a la Justicia, y las autoridades judiciales correspondientes iniciaron una investigación para determinar a los responsables de la falsificación y comercialización ilegal del fármaco.

La normativa también señaló que se había informado a las autoridades judiciales pertinentes, quienes comenzaron a trabajar en el caso. Esta medida de la Anmat tiene respaldo en la legislación nacional que prohíbe la fabricación, tenencia, distribución y comercialización de productos impuros o ilegítimos, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. (Con información de Boletín Oficial y La Nación)

