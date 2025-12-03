Pronóstico de verano: qué pasará con la temperatura y la lluvia en los principales destinos turísticos del país

De acuerdo con el informe, las condiciones previstas no generarían grandes sobresaltos para los veraneantes, aunque sí se observan contrastes claros entre regiones.

Entre Ríos: calor por encima de lo normal y lluvias por debajo del promedio

Para toda la provincia, el SMN anticipa una mayor probabilidad de temperaturas medias superiores a las normales, con un porcentaje que oscila entre el 40% y el 45%. Esto indica un verano más caluroso de lo habitual en toda la región.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico señala un escenario inferior a la normalidad en gran parte del Litoral, especialmente en Entre Ríos. Esto significa que podría llover menos de lo habitual durante la temporada alta.

Costa Atlántica: temperaturas más altas y lluvias dentro de la normalidad

En los balnearios de la provincia de Buenos Aires, la tendencia también es hacia temperaturas levemente superiores al promedio. La probabilidad de valores térmicos por encima de lo normal se ubica entre 40% y 45%, dentro de la categoría más baja de la anomalía cálida.

Las lluvias, en cambio, se ubicarán en un escenario de completa normalidad. Es decir, se esperan acumulados cercanos al promedio histórico, que ronda los 100 milímetros mensuales entre enero y febrero.

Otras regiones del país: contrastes marcados

El SMN también detalla qué ocurrirá en el resto del territorio nacional:

Centro y oeste del país: Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y el norte de Santa Cruz tienen hasta 50% de probabilidad de temperaturas más elevadas de lo normal.

Noroeste argentino: Salta, Jujuy, Tucumán y áreas cercanas muestran valores térmicos dentro de la normalidad, pero con un 50% de probabilidad de lluvias superiores al promedio.

Mesopotamia: En Corrientes y Misiones las temperaturas serían normales, pero aumenta hasta 50% la chance de que las lluvias estén por debajo de lo habitual.

Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis presentan un patrón térmico similar al del centro y este bonaerense, con temperaturas normales o apenas superiores.

Patagonia oeste: Desde Cuyo hacia el oeste y sur patagónico se prevé un escenario de normalidad completa tanto en lluvias como en temperaturas.

Un mapa con fuertes diferencias regionales

El pronóstico del SMN exhibe un verano con predominio de temperaturas cálidas y un comportamiento de lluvias muy variable según la región. Mientras Entre Ríos y el sur del Litoral podrían atravesar meses más secos, la Costa Atlántica mantendrá su clima típico de temporada y el NOA podría recibir más precipitaciones de lo habitual. Fuente: El Once

