Tras días estables y soleados, pronostican inestabilidad hacia el fin de semana

La región transita un periodo de tiempo muy estable que, caracterizará el tramo central de la semana.

Pero un cambio sustancial de condiciones promete desarrollarse durante el transcurso del próximo viernes 27, con la llegada de un frente cálido al norte de Buenos Aires y la región: una masa de aire con mayor contenido de humedad y de temperatura, hará incrementar el nivel de inestabilidad.

Distintos pronósticos van consolidando un escenario de mal tiempo para el próximo fin de semana en la región, no en forma continua sino de a pulsos, bajo un ambiente que se tornará cálido y pesado, y que promete mantenerse inalterado al menos durante buena parte de la próxima semana con temperaturas por encima de lo normal para un comienzo de abril.

Jueves soleado

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa para este jueves una temperatura máxima que alcanzaría los 26 grados, con cielo algo nublado durante gran parte de la jornada y sin probabilidad de precipitaciones. Además, los vientos soplarán leves del sector este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Las condiciones meteorológicas se mantendrían estables hasta el viernes a la noche, donde según el Servicio Meteorológico Nacional, anuncia tormentas aisladas y chaparrones.

Cambia el patrón de tiempo desde el viernes 27

Por su parte el sitio Meteored, da cuenta que a lo largo del próximo viernes será muy pronunciado el retorno de humedad en la capa baja de la atmósfera hacia la región norte de la provincia de Buenos Aires. Esta zona frontal llegará para ir poco a poco aumentando parcialmente la nubosidad e inestabilizar el ambiente.

A partir de mediatarde, el modelo ECMWF estima una probabilidad en torno al 30-40 % de que comiencen a activarse los primeros chaparrones y tormentas aisladas asociadas al avance de este sistema frontal, afectando la región del AMBA, el norte bonaerense y el sur del Litoral.

Para el fin de semana los pronósticos se vuelven menos certeros por el momento, si bien en líneas generales coinciden en que toda la zona de inestabilidad quedará concentrada sobre el norte de Buenos Aires, propiciando de a pulsos la formación de nuevas lluvias y tormentas.

A priori, con el análisis de hoy, creemos que el sábado tiene mayor probabilidad de lluvias y tormentas sobre Buenos Aires, sobre todo en la primera mitad del día, mostrando intensidades variables bajo un cielo muy cubierto que acotará las temperaturas por debajo de 25 °C.

Para el domingo, es factible que se produzcan mayores ventanas de buen tiempo, con sol y ambiente muy pesado, y esto pueda disparar las máximas a valores de 28 °C o incluso 29 °C sobre el AMBA.

Abril llega con calor e inestabilidad

Analizar los probables momentos de precipitación para la próxima semana ya casi que se vuelve una cuestión de azar, en este escenario de alta incertidumbre que se acrecienta con el correr de los días.

Pero hay algo que sí parece claro para lo que será la transición de marzo a abril: la circulación regional no va a modificarse, se mantendrá el flujo del nor-noreste en la capa baja de la atmósfera y con él, la continuidad de esta masa de aire cálida e inestable.

De esta forma, es muy probable que la primera semana de abril muestre valores de temperatura varios grados por encima de lo habitual, pudiendo superar en algunas jornadas la barrera de los 30 °C. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com