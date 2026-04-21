Pronóstico: tormentas, lluvias intensas y descenso térmico marcarán el cierre de abril

Durante el inicio de la semana, el norte del país y la región del litoral se posicionan como el epicentro de la inestabilidad, con un corredor de precipitaciones persistentes que se mantiene activo varios días. La elevada disponibilidad de humedad y las condiciones prefrontales favorecen eventos de lluvia intensa en cortos períodos.

A medida que avance la semana, el desplazamiento de un sistema frontal frío reorganizará las condiciones meteorológicas. Este proceso implicará una disminución temporaria de la actividad, seguida de una reactivación de las lluvias y un descenso térmico significativo en el centro y sur del país.

Avance del frente frío y descenso térmico hacia el centro y sur

Durante el martes y miércoles se observa una disminución en la cobertura e intensidad de las precipitaciones, aunque persisten lluvias en Corrientes, el este de Chaco y el sur de Misiones. Este comportamiento responde al desplazamiento del sistema hacia el este y a una reorganización de la circulación atmosférica, con una transición hacia condiciones más estables en la región pampeana.

El ingreso progresivo de aire más frío comienza a evidenciarse en el centro del país, con temperaturas mínimas que descienden a valores de entre 8 °C y 12 °C. Este enfriamiento se afianza hacia el jueves, cuando el avance del sistema frontal vuelve a activar precipitaciones en el norte de Entre Ríos, Corrientes y sur de Misiones, con acumulados nuevamente de entre 40 mm y 80 mm en sectores puntuales, según Meteored.

Detrás del frente, el descenso térmico se consolida con máximas de 16 °C a 20 °C en el centro-sur bonaerense y mínimas entre 4 °C y 8 °C. Este cambio tiene impacto en el agro: mejora el alivio térmico en el centro del país, pero puede ralentizar procesos de crecimiento, mientras que en Patagonia y zonas cordilleranas persisten heladas con valores cercanos o inferiores a 0 °C.

Anomalía de temperatura prevista hasta el 26 de abril

El pronóstico del tiempo en Paraná

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la ciudad de Paraná condiciones inestables, presencia de lluvias y temperaturas moderadas. Durante este martes, la jornada se presentarán con precipitaciones aisladas y cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilaron entre los 18 y 21 grados.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10% y el 40%, mientras que los vientos soplarán leves a moderados, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con una disminución de las lluvias.

Para el miércoles, el SMN prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima se ubicarán en torno a los 21 grados.

Descenso térmico y vientos intensos hacia el viernes

El jueves se mantendría con nubosidad variable y temperaturas que rondarán entre los 15 y 20 grados. Si bien no se esperan lluvias significativas, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte de la jornada.

Sin embargo, el viernes marcaría un cambio en las condiciones meteorológicas. Se anticipó un leve descenso de la temperatura mínima, que bajaría a 10 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 23 grados. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante esa jornada, el cielo se presentaría parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones, aunque con condiciones ventosas que podrían incidir en la sensación térmica. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com