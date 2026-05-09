Provincia mesopotámica faenará jabalíes y ciervos para que se comercialice su carne

Desde el Gobierno correntino señalaron que ambas especies registraron un crecimiento poblacional acelerado debido a la ausencia de depredadores naturales. Por ese motivo, la Legislatura aprobó leyes específicas para habilitar medidas de control y regular la actividad.

Eduardo Ortiz, director de Producción Animal y responsable del área de sanidad animal provincial, explicó que los animales ocasionaban daños en cultivos, pasturas y producción ganadera. Además, indicó que el ciervo axis competía con especies autóctonas protegidas como el ciervo de los pantanos y el venado de las pampas.

Impacto productivo y sanitario

El funcionario sostuvo que el jabalí y el chancho asilvestrado provocaban pérdidas importantes en arroceras y establecimientos ovinos. Según describió, grupos numerosos podían destruir decenas de hectáreas de arroz en una sola noche y atacar corderos recién nacidos.

En ese contexto, el nuevo esquema buscó trasladar la actividad desde la informalidad hacia un circuito controlado. “Queremos formalizar y legalizar esto”, afirmó Ortiz al explicar que actualmente muchos cazadores consumían o comercializaban carne sin controles bromatológicos.

La planta que ya operaba para bovinos y ovinos será adaptada para procesar estas especies exóticas. Allí se realizarán análisis sanitarios, controles de triquinosis y detección de patógenos antes de habilitar el consumo humano.

Producción y posibles mercados

El proyecto también incluyó la evaluación de nuevos métodos de captura masiva mediante redes, similares a los utilizados en Australia y Estados Unidos. Según explicaron, esa modalidad permitiría capturar grupos numerosos en una sola jornada.

En cuanto al destino de la carne, el Gobierno provincial analizó opciones comerciales para embutidos y otros derivados. En caso de no existir suficiente demanda, podría utilizarse para harina o alimento balanceado.

Ortiz consideró que la experiencia podría transformarse en un modelo de referencia para otras provincias afectadas por especies invasoras y destacó que todavía resta implementar y desarrollar distintas etapas del sistema. Fuente: El Once

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