    Puentes Creativos: Convocatoria Horizonte Exportador

    ¡Internacionalizá tu proyecto cultural!
    Sumate a este programa de asistencia técnica gratuita para PyMEs y hacedores entrerrianos.

    ¿Qué recibe tu proyecto?
    Acompañamiento de un consultor experto para armar:
    ✅ Diagnóstico y Plan de exportación.
    ✅ Investigación de mercado y destino estratégico.
    ✅ Simulación de costos y listado de clientes.

    ⏳ DURACIÓN: 4 meses (Marzo a Junio) | ¡SIN COSTO!
    ⚠️ CIERRE DE CONVOCATORIA: 20 DE FEBRERO

    📝 Inscribite acá: https://forms.gle/o2RkGdBho2r2VrKN6

    📍 Consultas: (0343) 5280344 | industriasculturales@entrerios.gov.ar

    ¡Es el momento de llevar tu creatividad al mundo! 🌉✨

