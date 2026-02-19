Puentes Creativos: Convocatoria Horizonte Exportador

Nogoyá
¡Internacionalizá tu proyecto cultural!
Sumate a este programa de asistencia técnica gratuita para PyMEs y hacedores entrerrianos.
¿Qué recibe tu proyecto?
Acompañamiento de un consultor experto para armar:
✅ Diagnóstico y Plan de exportación.
✅ Investigación de mercado y destino estratégico.
✅ Simulación de costos y listado de clientes.
⏳ DURACIÓN: 4 meses (Marzo a Junio) | ¡SIN COSTO!
⚠️ CIERRE DE CONVOCATORIA: 20 DE FEBRERO
📝 Inscribite acá: https://forms.gle/o2RkGdBho2r2VrKN6
📍 Consultas: (0343) 5280344 | industriasculturales@entrerios.gov.ar
¡Es el momento de llevar tu creatividad al mundo! 🌉✨
