Franco Colapinto será el centro de atención en la nueva temporada de Drive to Survive

“Soy Franco Colapinto, piloto de BWT Alpine Formula 1”, afirma el argentino en una de las primeras escenas del anticipo, mientras acciona la claqueta que marca el inicio de la grabación. En el tráiler, se ve al joven piloto avanzando por el paddock rodeado de periodistas y fotógrafos, destacándose entre la multitud en un ambiente cargado de atención mediática. “Bienvenido otra vez. Eres el hombre del momento”, le dicen, dejando en evidencia el furor y el revuelo que rodean su llegada al equipo francés.

Un hito para el automovilismo argentino

El tráiler también refuerza la importancia de este momento, con el mensaje: “¡Ahora sí! Calienten los motores porque van a conocer el detrás de escena de la vuelta de Franco Colapinto a las carreras en la próxima temporada de Formula 1: Drive to Survive, que estrena el 27 de febrero”. Este adelanto muestra de manera impactante cómo la historia de Colapinto se entrelaza con los ajustes y cambios dentro del equipo Alpine, luego de la salida de Jack Doohan. La decisión de colocar a Colapinto como piloto titular generó una gran repercusión tanto dentro como fuera de la pista.

La inclusión de Colapinto en Drive to Survive marcará un hito para el automovilismo argentino. Será la primera vez que un piloto de Argentina tenga un rol tan visible en una de las series más influyentes del automovilismo actual, que sigue de cerca la vida de los pilotos, los equipos y las intrincadas dinámicas del paddock. Para el público latinoamericano, esta presencia se convierte en un momento clave, ya que el joven piloto se consolida como una de las historias más destacadas para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El camino hacia la titularidad en Alpine

Uno de los puntos clave que se explorará en la serie será el proceso que llevó a Colapinto a asumir la titularidad en Alpine, tras la salida de Jack Doohan. Esta decisión de los directivos del equipo, en medio de una etapa de ajustes estructurales y deportivos, ha generado un gran interés dentro del mundo de la Fórmula 1, y promete ser uno de los momentos más destacados en la nueva temporada de Drive to Survive. La historia del ascenso de Colapinto en el automovilismo, especialmente al lograr un lugar en el equipo de Fórmula 1, es una de las narrativas más esperadas por los fanáticos del automovilismo y la serie. Fuente: El Once

