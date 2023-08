¿Qué nombres evalúan Daniela Celis y Thiago Medina para sus gemelos?

Daniela Celis y Thiago Medina anunciaron en los últimos días su embarazo de gemelos, meses después de haberse conocido en Gran Hermano. Ahora, la pareja reveló los nombres que evalúan para sus hijos.

“Tenemos una lista de nombres, de hombres y de mujeres. Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos”, expresó ella en el programa A la Barbarossa (Telefé).

“De nenes tenemos anotado Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta, pero que sentía que estaba quemado. Pero está en la lista”, señaló.

“Sí, a mí me encanta Roma y Laila”, asintió Thiago. “También me gusta Gema, Amelie y Aimé. Nos gustan nombres cortitos”, agregó la ex participante del reality.

El rumor de separación entre Daniela Celis y Thiago Medina

Después de anunciar su embarazo, se rumoreó que Daniela y Thiago se habían separado. Todo surgió luego que la mujer comunicara que esperaba el nacimiento de sus gemelos, pero nunca mencionó al padre.

“Si, voy a ser mamá. Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos”, expresó en el programa de streaming Fuera de Joda.

“No me pregunten quién es el padre”, bromeó, aunque en las redes sociales sus seguidores se preocuparon ante una posible separación.

Con el paso del tiempo, quedó descartada esa opción, ya que en sus cuentas se mostraron juntos, además de esta última aparición pública en la que hablaron sobre los nombres que piensan para sus hijos. Fuente: NA