Quini 6: 11 apostadores ganaron más de $24 millones en el Siempre Sale y dos son de Entre Ríos

En el sorteo Tradicional salieron el 45-14-29-37-24-12. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.448.145.815.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 18-29-34-30-03-33. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.840.970.258.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 39-35-05-04-10-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.884.342.604.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 22-43-41-25-38-40. Hubo 11 ganadores y cada uno se lleva $24.635.542,50. Dos son de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1097 ganadores y cada uno percibirá $118.505,01. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com