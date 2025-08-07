Quini 6: 86 apostadores ganaron más de $2.400.000 y los grandes pozos quedaron vacantes

En el sorteo Tradicional salieron el 32-18-26-29-42-00. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $803.307.859.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 25-38-07-27-45-22. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.117.664.453.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 44-34-33-24-40-16. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.681.471.181.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 41-45-32-04-11-27. Hubo 86 ganadores y cada uno se lleva $2.464.796,09.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1342 ganadores y cada uno percibirá $78.241,43. Fuente: El Once

