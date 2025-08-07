Agmer realiza su congreso y habría clara tendencia para ocupar la vocalía de OSER

El sindicato docente tiene previsto nominar a un dirigente para que ocupe la cuarta silla en el directorio de la OSER -se sumará a Mariano Gallegos, presidente; Ricardo García, vice; y Flavia Maidana, vocal- pero esa nominación será transitoria. La idea de la entidad gremial es convocar a elecciones para que los docentes designen a quien los represente en la conducción de la obra social.

Qué dice la ley

El lunes 9 de junio el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 11.202, sancionada el viernes 6 por la Cámara de Diputados, y que creó la OSER. Respecto de la conducción, la ley establece que la OSER “será administrada por un directorio integrado” por presidente y vicepresidente, “ambos designados por el Poder Ejecutivo”; y dos vocales en representación de los trabajadores, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo, uno a propuesta del gremio mayoritario de la mesa paritaria docente (la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Agmer, NdelR) y el otro a propuesta del gremio mayoritario de la mesa paritaria estatal (la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN).

OSER. Archivo

Designación transitoria

Previo al congreso de este jueves, Agmer realizó una encuesta que planteó: “Te invitamos a dar tu opinión sobre la conveniencia o no sobre ocupar dicho espacio en el territorio. Necesitamos de la opinión de todas y todos, para fortalecer las medidas que adoptemos”.

La consulta es parte del material de las asambleas que se realizan entre martes y miércoles en las escuelas, de una hora, autorizadas en forma excepcional por el Consejo General de Educación (CGE) en función de la vigencia de una resolución de mayo último que prohíbe esas actividades en horario escolar.

“Una vez más nos estamos convocando al debate en asambleas escolares (como tantas veces lo hemos hecho en nuestra historia) cada vez que tenemos que tomar definiciones centrales que involucran al conjunto de la docencia de la provincia. Para nosotras y nosotros la `asamblea escolar` constituye el basamento principal, que sostiene toda la estructura de la democracia sindical de nuestra Agmer”, dice el texto que distribuyó el sindicato de los maestros.

Los mandatos mayoritarios que llegan al congreso de este jueves en Paraná inclinan la balanza hacia la posición de ocupar la vocalía de la OSER. Luego del congreso, el sindicato docente deberá definir qué dirigente ocupa ese lugar.

La idea, según el portal Entre Ríos Ahora, es acordar un nombre de un dirigente poco conocido y más adelante convocar a elecciones para nominar a quien ocupará la vocalía.

“Si el congreso vota ocupar la vocalía, vamos a designar en forma transitoria a un dirigente. Nuestro estatuto establece que esos lugares de representación se ocupan por decisión del voto directo de los afiliados. Y la convocatoria a una elección, según la Ley de Asociaciones Sindicales, se necesitan 90 días hábiles previos de convocatoria”, expresó una fuente consultada. Fuente: El Once

