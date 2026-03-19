Quini 6: 89 apostadores ganaron más de $3 millones y tres son de Entre Ríos

Resultados del miércoles

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.250 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.250 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 08-12-40-18-37-42. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 38-42-40-26-25-22. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 41-13-42-14-29-12. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.512.359.115.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 13-28-35-23-17-11. Hubo 89 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $3.323.876,87. Tres son de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 328 ganadores y cada uno percibirá $472,560,98. Fuente: El Once

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