Emitieron un alerta por tormentas para este sábado en Entre Ríos

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado que abarca toda la provincia de Entre Ríos. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para este sábado para la provincia de Entre Ríos. El aviso fue generado en la tarde del miércoles y advierte sobre fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Lluvias intensas y ráfagas

El informe oficial indica que las ráfagas podrían superar los 80 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, voladuras de objetos y dificultades en la circulación.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

El alerta también abarca parte de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Recomendaciones ante el alerta

Ante este escenario, se recomendó a la población evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar elementos que puedan volarse y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

También se aconsejó no sacar residuos que puedan obstruir desagües y circular con precaución, especialmente en zonas anegadas o con baja visibilidad. Fuente: El Once

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