Quini 6: bajo la modalidad Siempre Sale, tres entrerrianos ganaron más de 6 millones de pesos

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que los afortunados, que acertaron los números de la modalidad Siempre Sale, realizaron su jugada en la agencia Nº 891 de Colonia Avellaneda; agencia Nº 34 de Concordia y agencia Nº 738 de Nogoyá.

Cada uno se lleva la cifra de $6.906.164,14.

Todos los resultados del sorteo de Quini 6

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios y en el próximo sorteo habrá en juego 5.500 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 10-12-30-20-00-37. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 33-26-11-39-21-04. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 12-10-44-17-27-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.745.493.769.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 23-35-20-07-41-13. Hubo 42 ganadores con cinco aciertos, tres de Entre Ríos, y cada uno se lleva $6.906.164,14.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 630 ganadores y cada uno percibirá $246.031,75. Fuente: El Once

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