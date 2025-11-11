Nogoyá Times

    Quini 6 con el pozo más alto de su historia: sorteará $10.100.000.000 este miércoles

    Cuánto cuesta la boleta

    Los principales pozos quedaron vacantes y el próximo sorteo del Quini 6, previsto para este miércoles a las 21.15, pondrá en juego $10.100 millones. Desde Lotería de Santa Fe destacaron que se trata de “una cifra sin precedentes”.
    El Quini 6 alcanzó una cifra inédita en su historia. Luego de que los principales pozos quedaran vacantes este domingo, el clásico juego de la Lotería de Santa Fe sorteará este miércoles 12 de noviembre un monto estimado de 10.100 millones de pesos, el más alto desde su creación hace más de 37 años.

     

    El sorteo se realizará a las 21.15 en la sala oficial de Lotería de Santa Fe y será transmitido en vivo para todo el país. Los apostadores podrán participar en cualquiera de las agencias oficiales de la Argentina, con un valor total del cupón de $2.500, según precisó el organismo provincial.

    “Una cifra sin precedentes”

    Desde Lotería de Santa Fe destacaron que el pozo acumulado “marca un antes y un después” en la historia del juego. “Estamos frente a una cifra sin precedentes; cada nuevo sorteo reafirma la confianza del público en este producto tan querido, que mantiene su transparencia y prestigio desde hace más de tres décadas”, señaló Daniel Di Lena, vicepresidente Ejecutivo del organismo.

     

    El Quini 6, que nació en 1988, se consolidó como uno de los juegos más populares del país, con miles de apostadores semanales y numerosos ganadores que cambiaron su vida gracias a la fortuna.

    Pozos millonarios en juego

    Según el detalle oficial, los pozos individuales estimados para el sorteo de este miércoles serán:

    Tradicional: $960.000.000

    La Segunda: $2.650.000.000

    Revancha: $6.000.000.000

    Siempre Sale: $360.000.000

    Extra: $130.000.000

    En total, las cinco modalidades del Quini 6 conforman un pozo récord de $10.100 millones, lo que generó una gran expectativa entre los jugadores de todo el país. (Fuentes: IAFAS- Rosario 3)

