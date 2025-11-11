IAPV sorteó créditos para construcción y ampliación de viviendas: la lista de beneficiados

El programa, denominado “Ahora Tu Hogar”, tiene como objetivo acompañar a las familias entrerrianas que cuentan con terreno propio y necesitan financiamiento para construir o ampliar su vivienda. En esta oportunidad, se adjudicaron 200 créditos para construcción y 100 para ampliación, totalizando 300 beneficiarios distribuidos en todos los departamentos de la provincia.

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, destacó en diálogo con Elonce la importancia del programa: “Para nosotros es una alegría este segundo sorteo de créditos, porque significa más familias entrerrianas dando un paso hacia su vivienda propia”.

Además, Schönhals subrayó que “desde el gobierno de Rogelio Frigerio tenemos el compromiso de defender los recursos de nuestra provincia, protegiendo la obra pública como una herramienta de desarrollo de las comunidades y garantizando el acceso a una vivienda digna para todos los entrerrianos”.

IAPV sorteó créditos para construcción y ampliación de viviendas

Distribución de los créditos en la provincia

El sorteo fue supervisado por personal del IAPV y se realizó bajo criterios de equidad territorial, buscando que todas las regiones entrerrianas puedan acceder al beneficio. Las operatorias contemplan dos líneas: una para construcción de vivienda nueva y otra para ampliación o refacción en terreno propio.

Cada crédito está destinado a financiar materiales y mano de obra, con condiciones flexibles y tasas subsidiadas, en el marco del plan provincial de fortalecimiento habitacional.

Resultados disponibles

Los listados completos con los nombres de los adjudicatarios se encuentran publicados en la página oficial del IAPV, en los siguientes enlaces:

Resultado del sorteo de créditos para ampliación

Resultado del sorteo de créditos para construcción. Fuente: El Once

