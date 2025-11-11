Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Provinciales Sociedad

    IAPV sorteó créditos para construcción y ampliación de viviendas: la lista de beneficiados

    Nogoyá Times Posted on
    El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda realizó el segundo sorteo del programa “Ahora Tu Hogar”, mediante el cual se otorgaron 300 créditos para construcción y refacción de viviendas en toda la provincia. La lista de las familias beneficiadas.
    El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) llevó adelante este lunes el segundo sorteo de créditos destinados a la construcción y refacción de viviendas en todo el territorio entrerriano. La actividad se desarrolló de manera pública y fue transmitida en vivo a través de las redes sociales del organismo, con la presencia de una escribana delegada de la Escribanía Mayor de Gobierno.

     

    El programa, denominado “Ahora Tu Hogar”, tiene como objetivo acompañar a las familias entrerrianas que cuentan con terreno propio y necesitan financiamiento para construir o ampliar su vivienda. En esta oportunidad, se adjudicaron 200 créditos para construcción y 100 para ampliación, totalizando 300 beneficiarios distribuidos en todos los departamentos de la provincia.

    El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, destacó en diálogo con Elonce la importancia del programa: “Para nosotros es una alegría este segundo sorteo de créditos, porque significa más familias entrerrianas dando un paso hacia su vivienda propia”.

     

    Además, Schönhals subrayó que “desde el gobierno de Rogelio Frigerio tenemos el compromiso de defender los recursos de nuestra provincia, protegiendo la obra pública como una herramienta de desarrollo de las comunidades y garantizando el acceso a una vivienda digna para todos los entrerrianos”.

    IAPV sorte&oacute; cr&eacute;ditos para construcci&oacute;n y ampliaci&oacute;n de viviendas
    IAPV sorteó créditos para construcción y ampliación de viviendas
    IAPV sorte&oacute; cr&eacute;ditos para construcci&oacute;n y ampliaci&oacute;n de viviendas
    IAPV sorteó créditos para construcción y ampliación de viviendas

    Distribución de los créditos en la provincia

    El sorteo fue supervisado por personal del IAPV y se realizó bajo criterios de equidad territorial, buscando que todas las regiones entrerrianas puedan acceder al beneficio. Las operatorias contemplan dos líneas: una para construcción de vivienda nueva y otra para ampliación o refacción en terreno propio.

     

    Cada crédito está destinado a financiar materiales y mano de obra, con condiciones flexibles y tasas subsidiadas, en el marco del plan provincial de fortalecimiento habitacional.

     

    Resultados disponibles

    Los listados completos con los nombres de los adjudicatarios se encuentran publicados en la página oficial del IAPV, en los siguientes enlaces:

    Resultado del sorteo de créditos para ampliación

    Resultado del sorteo de créditos para construcción. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like