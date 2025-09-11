Quini 6: el ganador entrerriano estaba por cambiar los números y se llevó $15 millones

“Ya apareció la persona ganadora. Es un cliente de la agencia desde el año 2018, cuando abrimos las puertas, un cliente fiel. Inclusive había comentado que, a fin de año, si no sacaba nada, iba a cambiar los números porque los venía siguiendo hace un tiempo importante, sin suerte hasta el momento”, relató Gerling.

La agenciera reveló que el apostador realizó la jugada casi sobre la hora del cierre. “Siempre apostaba y anoche llegó muy sobre la hora para hacerlo. Era su suerte ayer”, comentó.

Una agencia con antecedentes de premios

No es la primera vez que la agencia 1339 entrega un premio importante en el Quini 6. Gerling recordó que “abrimos el 2 de enero de 2018 y el 18 de enero tuvimos el premio mayor. Habíamos abierto hacía 15 días y vendimos el premio que en su momento eran cinco millones. Y hace como tres meses, vendimos un premio de siete mil. Siempre estamos vendiendo premios”.

La entrevistada reconoció que no suele difundir en redes los premios que salen en su agencia, aunque los clientes lo saben. “No soy muy de las redes de publicar, pero sí los clientes saben que siempre estamos vendiendo premios. A veces salvan boletas que les quedan para jugar todo el mes, ya sea en el Quini como en la Quiniela, pero siempre estamos dando premios, ayudando a los apostadores”, explicó.

La emoción del ganador

Respecto a los planes del nuevo millonario, Gerling aclaró que nunca habló sobre qué haría si llegaba a ganar. “Nunca lo mencionó. Es un pueblo chico y nos conocemos todos y siempre estamos con el estímulo de desear suerte. Hoy a la mañana estaba muy emocionado”, contó.

En cuanto al beneficio para la agencia por haber vendido la boleta premiada, detalló: “Nosotros solamente tenemos un premio cuando sale el premio mayor. En las otras modalidades no nos corresponde”.

El sorteo del Quini 6 en la modalidad “Siempre Sale” tuvo en total 16 ganadores en todo el país. En Entre Ríos, el único ticket ganador fue vendido en La Criolla, otorgándole a su afortunado dueño más de 15 millones de pesos. Fuente: El Once

