Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Economía Nacionales Noticias

    La canasta básica aumentó 1% en agosto: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

    Nogoyá Times Posted on

    Las cifras del INDEC

    En paralelo a la inflación del octavo mes del año, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país. Este indicador acumuló un alza de 23,5% en los últimos 12 meses y de 13% en lo que va del año.
    La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 1% en agosto. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.160.780 para no ser pobre, según el INDEC.

    Este indicador acumuló un alza de 23,5% en los últimos 12 meses y de 13% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo al índice de la inflación general de agosto, que fue de 1,9%.

    En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, también aumentó 1% en el octavo mes de 2025.

    Por lo tanto, una familia de cuatro integrantes necesitó de $520.529 en agosto para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 23,5% y en lo que va de este año acumuló un alza de 15,8%.

     

    Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en agosto

     

    Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el INDEC señaló:

    -Una persona necesitó de $375.656 para no estar bajo la línea de pobreza.

    -Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $924.116 en agosto para no ser pobre.

    -Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.160.780.

    -Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.220.885.

     

    Cuánto se requirió para no estar en la indigencia en agosto

     

    Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto fueron:

    -Una persona requirió de $168.456.

    -Una familia de tres integrantes necesitó $414.401.

    -Los hogares con cuatro personas necesitaron $520.529.

    -Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $547.482. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like